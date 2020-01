Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à lâcher une offre XXL pour le successeur de Thiago Silva !

Publié le 17 janvier 2020 à 19h45 par B.C.

Alors que Thiago Silva pourrait quitter le PSG à l'issue de la saison, Leonardo aurait approché le représentant de Kalidou Koulibaly pour lui soumettre une proposition...

Figure du PSG depuis 2012, Thiago Silva semble se rapprocher de la fin. En effet, le contrat de l'international auriverde arrivera à son terme à l'issue de la saison, et Leonardo n'est pas pressé d'ouvrir les négociations pour une prolongation. L'Italo-brésilien serait plutôt à la recherche d'un nouveau défenseur central et aurait notamment coché le nom de Kalidou Koulibaly, annoncé sur le départ du côté du Napoli. Une cible de longue date pour le PSG, mais Leonardo aurait décidé d'aller plus loin dans ce dossier.

Leonardo en discussion avec le clan Koulibaly ?