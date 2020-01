Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu a bien tenté un gros coup avec Quique Setien !

Publié le 18 janvier 2020 à 12h00 par H.G.

Si le FC Barcelone a engagé Quique Setien pour remplacer Ernesto Valverde sur son banc, le club catalan ne manquait pas d’idées pour remplacer le technicien basque.

Alors qu’il n’avait jamais fait l’unanimité au FC Barcelone depuis son arrivée en 2017, Ernesto Valverde a fini par payer ses résultats en Ligue des Champions et les critiques sur le jeu produit pas son équipe. En effet, lundi dernier, le club catalan a pris la décision de limoger l’ancien entraîneur de l’Athletic Club en le remplaçant par Quique Setien, libre de tout contrat depuis son départ du Real Betis la saison dernière. Cependant, la piste menant au technicien de 61 ans n’est pas la seule qu’a explorée le FC Barcelone.

Le Barça aurait songé à Allegri et Pochettino