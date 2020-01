Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Valverde reçoit un message très fort de… Zidane !

Publié le 18 janvier 2020 à 4h00 par A.M.

Présent en conférence de presse, Zinedine Zidane a tenu à saluer Ernesto Valverde, démis de ses fonctions d'entraîneur du FC Barcelone il y a quelques jours.

Pendant que le Real Madrid remportait la Supercoupe d'Espagne, le FC Barcelone, éliminé de cette même compétition par l'Atlético de Madrid, changer d'entraîneur. En effet, Ernesto Valverde a fait les frais de ce mauvais résultat. Démis de ses fonctions et remplacé dans la foulée par Quique Setien, l'ancien entraîneur de l'Athletic Bilbao peut compter sur le soutien de Zinedine Zidane.

«Je suis vraiment désolé pour Valverde»