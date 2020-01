Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quique Setién en rajoute une couche sur son arrivée !

Publié le 18 janvier 2020 à 7h30 par La rédaction

Fraîchement nommé entraîneur du FC Barcelone à la place de Ernesto Valverde, Quique Setién a toujours du mal à réaliser sa nomination.

Quique Setién a de quoi être heureux. Il y a quelques jours à peine, le technicien espagnol a été nommé par les dirigeants du FC Barcelone comme nouveau coach des Blaugrana à la place d’Ernesto Valverde. Si l’ancien coach du Real Betis avait déjà exprimé son bonheur, Quique Setién en a rajouté une couche sur Barça TV .

« Quand je me suis réveillé, j’ai dû réaliser que je suis à Barcelone »