Mercato - Barcelone : Pep Guardiola valide l'arrivée de Quique Setién !

Publié le 17 janvier 2020 à 23h00 par La rédaction

Fraîchement arrivé sur le banc de Barcelone, Quique Setién a reçu le soutien de Pep Guardiola, dont il avait croisé la route l'été dernier.

Cela ne pouvait plus durer. À la peine côté résultats et vivement critiqué pour son style de jeu, Ernesto Valverde a été démis de ses fonctions lundi soir. Pour le remplacer, les dirigeants du Barça ont opté pour Quique Setién, un entraîneur dont la philosophie de jeu ressemble davantage à l'identité du FC Barcelone. Et Pep Guardiola, l'entraîneur qui a fait du Barça une des meilleures équipes de l'histoire, semble valider cette arrivée.

« Ses équipes jouent toujours très bien »