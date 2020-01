Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel en rajoute une couche sur la situation de Cavani !

Publié le 18 janvier 2020 à 15h45 par La rédaction

Présent en conférence de presse, Thomas Tuchel a confirmé qu’Edinson Cavani serait une nouvelle fois absent contre Lorient en Coupe de France.

La situation d’Edinson Cavani n’en finit plus de faire parler. Il faut dire que le Matador joue peu depuis l’arrivée de Mauro Icardi, prêté par l’Inter Milan en fin de mercato. Et alors que son contrat prend fin en juin prochain, son départ fait régulièrement parler, au point que l’Atlético de Madrid tente de le recruter dès le mois de janvier. Présent en conférence de presse, Thomas Tuchel a confirmé qu’Edinson Cavani serait absent contre Lorient dimanche à cause d’une blessure. Et le technicien allemand ne cache pas son inquiétude.

«On espère qu’il reviendra très rapidement»