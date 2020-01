Foot - PSG

PSG - Malaise : La tension monterait entre Thomas Tuchel et Edinson Cavani !

Publié le 14 janvier 2020 à 21h45 par A.C.

L'absence d'Edinson Cavani pour la rencontre face à l'AS Monaco de ce mercredi, serait une décision de Thomas Tuchel.

C'est peut-être une nouvelle polémique qui prend forme, du côté de Paris. Lors de l'annonce du groupe du Paris Saint-Germain, pour affronter l'AS Monaco ce mercredi à Louis II, nombreux se sont interrogés sur l'absence d'Edinson Cavani. Rentré en jeu lors de la rencontre de dimanche dernier, l'Uruguayen ne sera pas de la partie, mais le PSG a rapidement annoncé avoir décidé de ménager Cavani. « après avoir ressenti une gêne au niveau de l’aine lors du dernier entraînement ».

Tuchel aurait décidé de se passer de Cavani