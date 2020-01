Foot - PSG

PSG : Le Graët affiche un énorme souhait avec Kylian Mbappé !

Publié le 17 janvier 2020 à 1h45 par G.d.S.S.

Dans l’optique des JO de Tokyo l’été prochain, Noël Le Graët espère pouvoir compter sur la présence de Kylian Mbappé et ironise sur le jeune joueur du PSG.

En plus de sa présence à l’Euro 2020 en juin prochain avec l’équipe de France, Kylian Mbappé se verrait bien disputer les Jeux Olympiques quelques semaines plus tard avec la délégation française. Un dossier qui ne serait pas forcément du goût du PSG puisque Mbappé raterait alors la reprise de la saison avec le club de la capitale, mais Noël Le Graët a évoqué Neymar comme argument de premier choix pour faire pencher la balance en faveur des Bleus.

« Le PSG aura plus de mal à débuter »