Mercato - Barcelone : L’aveu de Quique Setién sur son arrivée au Barça !

Publié le 18 janvier 2020 à 18h30 par La rédaction

Tout juste nommé entraîneur du FC Barcelone en lieu et place d’Ernesto Valverde, Quique Setién reste humble sur son arrivée en Catalogne.

Quique Setién a semble-t-il toujours du mal à croire qu’il a été choisi pour devenir l'entraîneur du FC Barcelone. Tout juste nommé lundi dernier à la place d’Ernesto Valverde, l’ancien entraîneur du Real Betis est conscient que les dirigeants blaugrana auraient pu choisir un coach de plus grand standing.

« C’était un cadeau inattendu dont je profiterai tous les jours »