Mercato - ASSE : Caïazzo fait une confidence sur l’arrivée de Puel !

Publié le 18 janvier 2020 à 17h30 par La rédaction

Arrivé en cours de saison à l’ASSE, Claude Puel était alors un des entraîneurs français les plus côtés sur le marché. L'ancien de l'OL a ainsi accepté le défi proposé par Saint-Étienne, à la grande surprise du président du club, Bernard Caïazzo.

Saint-Étienne n’est pas au mieux ces dernières semaines. Le club est sur une dynamique de sept défaites lors des huit derniers matches, toutes compétitions confondues. Pourtant lors de son arrivée à l’ASSE en octobre dernier, Claude Puel avait montré des signaux encourageants autant sur le plan du jeu que des résultats. Et sa signature à Saint-Étienne, surtout en cours de saison, en avait surpris plus d’un à commencer par le président du club, Bernard Caïazzo.

« Je n’aurais jamais imaginé qu’il accepterait de venir chez nous »