Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Emre Can totalement relancé ?

Publié le 18 janvier 2020 à 1h45 par La rédaction

Ciblé par le PSG pour renforcer son milieu, Emre Can verrait un nouveau prétendant se positionner afin de le recruter cet hiver.

En grande difficulté à la Juventus, où la concurrence fait rage au milieu de terrain, Emre Can serait ouvert à un départ dès cet hiver. La perspective de l'Euro rendrait sa situation urgente, et l'Allemand chercherait avant tout à retrouver du temps de jeu d'après Sport Mediaset . Le PSG, toujours à l'affût de bons coups à réaliser en Italie, serait intéressé depuis un certain temps. Mais un nouveau prétendant pourrait essayer de doubler Leonardo dans le dossier Emre Can.

Emre Can apprécierait l'intérêt de l'AC Milan