Mercato - PSG : Grande nouvelle à 50M€ pour Leonardo !

Publié le 15 janvier 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Ciblé par le PSG depuis le retour de Leonardo l’été dernier, Emre Can pourrait disposer d’une clause libératoire à hauteur de 50M€ pour l’été prochain.

De nouveau nommé à la direction sportive du PSG l’été dernier, Leonardo a rapidement ciblé plusieurs profils du championnat italien, et notamment pour renforcer le milieu de terrain. Le dirigeant brésilien en pincerait notamment pour Emre Can, et le joueur allemand de la Juventus resterait à dossier à l’étude pour cet hiver au PSG. D’ailleurs, la presse italienne a fait une nouvelle révélation surprenante sur la situation de Can à la Juve …

Une clause libératoire de 50M€ pour Emre Can ?

Calciomercato.com a révélé mardi que si Emre Can n’avait toujours pas quitté la Juventus l’été prochain, une clause libératoire de 50M€ serait alors disponible dans son contrat, et pourrait ainsi permettre au PSG de recruter le milieu de terrain allemand sans que le club italien n’ait son mot à dire. Reste à savoir si Leonardo jettera effectivement son dévolu sur Emre Can…