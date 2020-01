Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros retournement de situation pour l'avenir de cette pépite ?

Publié le 17 janvier 2020 à 21h00 par La rédaction

Déterminé à s'attacher les services de Dani Olmo, le FC Barcelone ne serait plus aussi catégorique en ce qui concerne l'international espagnol.

Formé à la Masia du FC Barcelone, Dani Olmo a rejoint les rangs du Dinamo Zagreb en 2014. Depuis, le milieu offensif espagnol a pris ses marques avec le club croate, comptant cette saison 22 matches pour 8 buts marqués et 7 passes décisives délivrées toutes compétitions confondues. Un temps sur la liste du FC Barcelone en vue du prochain mercato estival, la donne semblerait avoir changé.

Dani Olmo ne serait plus une priorité pour le Barça