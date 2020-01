Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane entretient le suspens pour le recrutement...

Publié le 17 janvier 2020 à 20h00 par A.D.

Zinedine Zidane pourrait se séparer de Mariano et Brahim Diaz cet hiver. Le technicien du Real Madrid a refusé d’apporter des précisions sur ces deux dossiers.

Zinedine Zidane entretient le flou pour Mariano et Brahim Diaz. Depuis le début de saison, l’entraineur du Real Madrid n’a pas l’air de compter sur ces deux hommes. Brahim Diaz n’est entré en jeu qu'à trois reprises en championnat lors de cet exercice 2019-2020, quand dans le même temps Mariano n’a pas eu la moindre minute à se mettre sur la dent. Une situation qui pourrait les pousser à aller voir ailleurs avant la fin du mois de janvier. Présent en conférence de presse d’avant-match (Real Madrid - FC Séville ce samedi), Zinedine Zidane a abordé les cas de Mariano et Brahim Diaz.

«Pour l’instant, ils sont ici»