Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Énorme couac pour cette pépite suivie par Abidal ?

Publié le 16 janvier 2020 à 12h00 par A.D.

Dani Olmo ne devrait pas faire son retour au FC Barcelone. La pépite du Dinamo Zagreb serait sur le point de rejoindre le Milan AC.

Le Milan AC aurait remporté son bras de fer avec le Barça pour Dani Olmo. Alors qu’il fait le plus grand bonheur du Dinamo Zagreb, l’ailier de 21 ans aurait tapé dans l’œil de plusieurs écuries européennes, et en particulier du FC Barcelone et du Milan AC. Selon la presse croate, les Rossoneri seraient en passe de rafler la mise pour Dani Olmo.

Un accord entre le Milan AC et le Dinamo pour Dani Olmo ?