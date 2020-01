Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Énorme désaccord pour cette priorité de Zidane ?

Publié le 16 janvier 2020 à 11h30 par A.M.

Grand objectif du Real Madrid, Fabian Ruiz attendrait un signe du club merengue afin de quitter le Napoli l’été prochain, tandis que Florentino Pérez attendrait que son prix baisse.

Dans les prochains mois, l’objectif prioritaire du Real Madrid sera de se renforcer dans l’entrejeu. Dans cette optique, de nombreux noms circulent à l’image de Donny Van de Beek ou encore Paul Pogba. Toutefois, la piste menant à Fabian Ruiz semble faire figure de priorité aux yeux de la direction madrilène. Un dossier compliqué compte tenu du fait que l’entourage du joueur et le Real Madrid n’ont pas la même stratégie.

Le dossier Fabian Ruiz se complique