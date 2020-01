Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une menace confirmée pour Zidane dans le dossier Van de Beek ?

Publié le 14 janvier 2020 à 22h00 par J.-G.D.

Si Manchester United semble se diriger vers un échec pour Donny van de Beek, en ce mercato hivernal, les Red Devils devraient bel et bien revenir à la charge au terme de la saison.

Auteur d'une magnifique dernière saison avec l'Ajax Amsterdam, dont une demi-finale en Ligue des Champions, Donny van de Beek aurait attiré l'attention du Real Madrid. Les Merengue apprécieraient le profil du N°6 de la formation batave, tout en restant menacés par Manchester United. Les deux écuries européennes désireraient donc s'attacher ses services pendant ce mercato hivernal, mais Van de Beek excluait récemment un départ : « Il est certain que je vais rester à Ajax jusqu'à la fin de la saison et je pourrais continuer la saison prochaine (…) J'ai dit que je restais à l'Ajax et je le ferai ». Et l'intérêt des Mancuniens se confirme assez sérieusement.

Une tentative de MU pendant la trêve estivale ?