Mercato - PSG : Cavani aurait lâché une bombe en interne !

Publié le 16 janvier 2020 à 11h15 par A.M.

En négociations avec l’Atlético de Madrid en vue d’un départ cet hiver, à six mois de la fin de son contrat, Edinson Cavani aurait demandé à quitter le club en janvier.

« Il est blessé, j'étais avec lui et le docteur après l'entraînement, il a senti quelque chose dans le pubis . » Afin de justifier l’absence d’Edinson Cavani à Monaco, Thomas Tuchel a assuré qu’il était bel et bien blessé. Toutefois, en raison de la situation du Matador , qui est régulièrement annoncé sur le départ, cette absence n’est pas passée inaperçue. En négociations avec l’Atlético de Madrid, l’Uruguayen aurait même fait une grande annonce à son entraîneur.

Cavani aurait demandé son départ à Tuchel