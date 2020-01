Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal aurait un gros avantage dans ce dossier à 30M€ !

Publié le 16 janvier 2020 à 22h30 par B.C.

Annoncé proche du FC Barcelone il y a quelques semaines, Dani Olmo se dirigerait finalement vers le Milan AC à en croire la presse croate. Cependant, rien ne serait bouclé pour l'avenir du milieu de terrain.

Grand espoir du football espagnol, Dani Olmo pourrait prochainement débarquer du côté du FC Barcelone. En effet, la presse catalane affirmait il y a quelques semaines que le club culé avait formulé une offre au Dinamo Zagreb pour le milieu offensif, qui se verrait bien chez les Blaugrana la saison prochaine. Cependant, le Milan AC pourrait doubler le Barça puisqu'à en croire les informations de Sportske Novosti , les Rossoneri auraient trouvé un accord à hauteur de 30M€ avec les Modri pour Dani Olmo, mais ce dernier pourrait faire capoter l'opération.

Dani Olmo encore loin du Milan AC