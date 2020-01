Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal reçoit un avertissement pour ce jeune talent !

Publié le 16 janvier 2020 à 15h00 par A.D.

Dani Olmo serait dans le collimateur du FC Barcelone. Mirko Barisic, le président du Dinamo, a tenu à faire passer un message clair au Barça en ce qui concerne sa pépite espagnole.

Le Barça n’aurait pas lancé les grandes manœuvres pour Dani Olmo. C’est en tous le cas ce qu’a précisé Mirko Barisic. Lors de l’été 2014, la pépite de 21 ans a quitté la Masia du Barça pour rejoindre la Croatie du côté du Dinamo Zagreb. De plus en plus performant chez les Modri , Dani Olmo aurait convaincu Éric Abidal, le secrétaire technique du FC Barcelone, de le rapatrier. Lors d’un entretien accordé à Tuttomercatoweb , Mirko Barisic, le président du Dinamo Zagreb, a expliqué que Dani Olmo était encore loin d’un retour dans le club blaugrana.

«Il a un contrat jusqu’en 2021 avec le Dinamo, il reste avec nous»