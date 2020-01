Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un club de Ligue 1 prêt à contrarier le Barça dans ce dossier à 30M€ ?

Publié le 17 janvier 2020 à 1h00 par B.C.

Annoncé proche du FC Barcelone il y a quelques semaines, Dani Olmo se retrouverait également dans le viseur de l'AS Monaco.

La presse catalane s'est affolée lors du dernier jour de l'année 2019. En effet, Mundo Deportivo et Sport affirmait le 31 décembre dernier que le FC Barcelone avait dégainé une offre officielle au Dinamo Zagreb pour Dani Olmo en vue de la saison prochaine, proposition rejetée par les Croates mais celle-ci devait permettre aux deux clubs d'ouvrir les négociations pour le milieu offensif de 21 ans, formé à la Masia. Depuis, ce dossier semble tourner au ralenti, et cela ne serait pas passé inaperçu en Principauté.

L'AS Monaco prête à lâcher 30M€ pour Dani Olmo ?