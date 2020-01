Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un ancien de Ligue 1 lance un gros appel du pied à Leonardo !

Publié le 18 janvier 2020 à 7h15 par La rédaction

Actuellement au Vfl Wolfsburg, l’arrière gauche né en région parisienne Jérôme Roussillon ne dirait pas non au Paris Saint-Germain si le club venait à s’intéresser à lui.

À 27 ans, Jérôme Roussillon s’est imposé au poste d’arrière gauche (15 titularisations sur 17 matches possibles en Bundesliga, pour un but et une passe décisive) au Vfl Wolfsburg, club qu’il a rejoint en 2018 après quelques saisons passées au FC Sochaux et à Montpellier. Et en plein mercato d’hiver, le joueur formé en partie à l’INF Clairefontaine n’a pas caché son envie de rejoindre le Paris Saint-Germain.

« Je ne dirais pas “non“ si l’occasion se présentait »