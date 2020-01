Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L’arrivée de Claude Puel n’a pas été une bonne nouvelle pour tous !

Publié le 18 janvier 2020 à 5h15 par T.M.

Pour redresser la barre, l’ASSE a décidé de faire confiance à Claude Puel au cours de la saison. Toutefois, cela n’a pas été une bonne nouvelle pour tous.

Dans le Forez, le début de saison a été très compliqué. En effet, l’ASSE a multiplié les mauvais résultats et Ghislain Printant en a fait les frais. Le successeur de Jean-Louis Gasset a dû céder sa place sur le banc de touche, quelques mois seulement après son intronisation. Et c’est finalement Claude Puel qui a été nommé par les Verts, réussissant à inverser la tendance lors de son arrivée. L’ASSE a donc fait le bon choix, mais en interne, tous n’ont pas eu le sourire…

« Pas facile à vivre »