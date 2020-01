Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La grande annonce de Romeyer sur l’avenir de Claude Puel !

Publié le 17 janvier 2020 à 7h30 par J.-G.D.

Malgré les mauvais résultats actuels de l’ASSE, Claude Puel restera l’entraîneur du club selon les propos de Roland Romeyer.

Comme Le 10 Sport vous l’expliquait en exclusivité le 26 septembre dernier, Roland Romeyer insistait pour Claude Puel. Le président de l’ASSE est parvenu à ses fins début octobre avec l’arrivée officielle de son nouvel entraîneur, en lieu et place de Ghislain Printant. Mais certaines dents grinceraient en interne. L'Équipe expliquait récemment que le technicien stéphanois agacerait quelques joueurs, ses décisions étant mal comprises. Les résultats en dents de scie du club, dont une 15e place en Ligue 1, pourraient également mettre Puel dans une situation délicate. Interviewé par l' AFP , Roland Romeyer en dit plus sur l'avenir de son coach.

« Puel est le manager qu'il nous fallait pour porter un tel projet et initier le changement »