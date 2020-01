Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme pour ce crack brésilien !

Publié le 19 janvier 2020 à 0h45 par A.C.

Suivi par le Paris Saint-Germain, le jeune brésilien Everton se rapprocherait d’un club de Premier League.

Leonardo est toujours à l’affût des talents de demain et selon nos informations, il aurait coché le nom d’Everton, jeune talent de Grêmio. Le club brésilien réclame toutefois pas moins de 45M€, beaucoup trop pour le directeur sportif du Paris Saint-Germain, mais pas pour Everton. La presse britannique évoque un effet un intérêt prononcé des Toffees . Un intérêt qui a d’ailleurs été récemment confié par le président de Grêmio…

Everton en route pour Everton ?

Ce samedi, Nicolo Schira confirme qu’Everton serait bel et bien intéressé par le transfert d’Everton Soares, sans toutefois donner plus de précisions. Pour rappel, du côté de Grêmio on a plusieurs fois annoncé n’avoir reçu aucune offre concrète pour le joueur de 23 ans, même si l’intérêt de nombreux clubs européens a été enregistré. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain décidera de passer à l’action !