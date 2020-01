Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour ce crack brésilien !

Publié le 15 janvier 2020 à 21h45 par A.C.

Du côté de Grêmio on a évoqué un intérêt grandissant d'un club européen pour Everton Soares... et ce n'est pas le Paris Saint-Germain !

Toujours à la recherche de jeunes talents, Leonardo est tombé sous le charme d'Everton Soares. Selon nos informations, le Paris Saint-Germain s'est positionné sur le joyau de Grêmio, mais les 45M€ réclamés par les dirigeants du club brésilien sont beaucoup trop pour les Parisiens, actuellement. Le PSG n'est toutefois pas le seul club sur le coup, puisque la presse britannique a récemment évoqué l'irruption d'Everton dans ce dossier.

« Everton à Everton est une piste qui se précise de plus en plus, mais... »