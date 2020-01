Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace confirmée pour Leonardo avec Emre Can ?

Publié le 19 janvier 2020 à 11h15 par J.-G.D.

Ancien entraîneur du PSG, désormais à Everton, Carlo Ancelotti souhaiterait concurrencer Leonardo concernant Emre Can (Juventus).

Écarté de la liste de Maurizio Sarri pour la Ligue des Champions, et peu utilisé par son entraîneur, Emre Can aurait les idées claires pour son avenir. Le milieu de terrain de la Juventus ouvrirait la porte à un départ de la Vieille Dame cet hiver, malgré les récents propos de Fabio Paratici : « Emre Can ne partira pas ». Une aubaine pour le PSG, sur les traces de l'Allemand depuis plusieurs semaines. Mais gare à la concurrence d’Everton. La presse italienne assure que Carlo Ancelotti, ex-coach du PSG, se pencherait également sur le profil de Can. Un intérêt qui se confirme en Angleterre.

Carlo Ancelotti désire bel et bien Emre Can !