Foot - Mercato - PSG :

Mercato - PSG : Cette nouvelle annonce sur la situation d’Emre Can !

Publié le 18 janvier 2020 à 22h45 par A.D.

Dans une situation délicate à la Juventus, Emre Can serait dans le collimateur de Leonardo. Interrogé sur le cas de son milieu de terrain allemand, Maurizio Sarri a expliqué qu’il avait toujours une chance de se relancer chez les Bianconeri.

Emre Can aurait encore un coup à jouer à la Juventus. C’est en tous les cas ce qu’a expliqué son coach Maurizio Sarri. Depuis le début de saison, l’international allemand vit des mois compliqués. Alors qu’il ne semble pas faire partie des plans de son coach, Emre Can peine à emmagasiner du temps de jeu à la Juve. Une situation qui pourrait le pousser à faire ses valises avant la fin du mois de janvier. Peu satisfait par les performances de Leandro Paredes, Leonardo aurait tenté de l’échanger avec Emre Can, sans succès pour le moment. Interrogé en conférence de presse d’avant-match sur le cas Emre Can, Maurizio Sarri a expliqué qu’il pouvait encore se relancer chez les Bianconeri , à la veille de la réception de Parme.

«Emre Can peut toujours se relancer»