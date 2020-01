Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Manchester City se prépare à répondre au PSG pour Pep Guardiola !

Publié le 19 janvier 2020 à 12h45 par T.M.

Du côté de Manchester City, on se préparerait à une offensive du PSG pour chiper Pep Guardiola. Les Citizens ne voudraient toutefois pas rester les bras croisés.

Comme Le 10 Sport vous l’avait révélé, le PSG pense à Pep Guardiola pour venir remplacer Thomas Tuchel sur le banc de touche. Une information confirmée ce dimanche en Angleterre. En effet, le Daily Express assure que QSI ferait de l’Espagnol une priorité, voyant en lui l’entraîneur idéal pour passer un nouveau cap. Alors que Guardiola est sous contrat jusqu’en 2021 avec Manchester City, une offre XXL pourrait lui être soumise, mais les Citizens pourraient bien en faire de même.

La réponse de Manchester City