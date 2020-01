Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi est prêt à faire une folie pour Pep Guardiola !

Publié le 19 janvier 2020 à 8h15 par T.M.

La saison prochaine, rien ne dit que Thomas Tuchel sera toujours sur le banc du PSG. Et dans les hautes sphères parisiennes, le nom de Pep Guardiola résonnerait…

Si Thomas Tuchel est sous contrat jusqu’en 2021 au PSG, son avenir devrait dépendre en grande partie du parcours en Ligue des Champions. L’Allemand ne serait donc clairement pas en sécurité, d’autant plus que Leonardo scruterait un peu partout pour trouver un nouvel entraîneur. Alors que le profil de Massimiliano Allegri plairait énormément, dernièrement, Le 10 Sport vous assurait que l’option Pep Guardiola avait également été cochée au PSG. Et ce dimanche, en Angleterre, on confirme la tendance.

Le PSG rêve de Guardiola !