Mercato - OM : Faut-il toujours s’inquiéter pour l’avenir de Villas-Boas ?

Publié le 19 janvier 2020 à 8h00 par La rédaction

Après sa sortie remarquée cette semaine, André Villas-Boas a tenu à clarifier sa situation vendredi, en affirmant notamment qu’il n’imaginait pas un départ de l’OM. Doit-on néanmoins être totalement rassuré pour son avenir ? C’est notre sondage du jour !

Quelle semaine agitée à Marseille ! Alors que les résultats sont au rendez-vous depuis le début de la saison, André Villas-Boas a profité d’une conférence de presse organisée mercredi pour jeter un froid sur son avenir. La raison ? La nomination de Paul Aldridge dans l’organigramme du club phocéen ayant pour but de faciliter la vente de joueurs vers la Premier League, ce qui pourrait fragiliser la position d'Andoni Zubizarreta en interne : « Je suis venu ici un, pour la grandeur du club, et deux, pour Zubi, j’ai déjà dit que mon futur est intimement lié au sien ». Un message fort en direction de Jacques-Henri Eyraud, à l’initiative de l’arrivée d’Aldridge à l’OM. Mais le Portugais ne s’est pas contenté de cela et a clairement ouvert la porte à un départ à l’issue de la saison lorsqu’il fut interrogé sur le sujet par un journaliste : « Je dois répondre avec franchise, mais je ne peux pas... Mais j’ai quitté mon contrat chinois de 12M€ par an sans impôts pour faire le Dakar. Avec ça, vous avez plus ou moins une idée de ma position ».

Faut-il croire André Villas-Boas ?