Mercato - OM : André Villas-Boas fait machine arrière pour son avenir !

Publié le 19 janvier 2020 à 4h00 par A.M.

Quelques jours après sa déclaration fracassante en conférence de presse, André Villas-Boas, qui avait mis un gros coup de pression à sa direction pour son avenir, a tenu à calmer les choses après la victoire contre Granville.

« Tout ce qui est sorti dans Le Parisien, ce sont des mensonges. Ce n’est pas vrai. J’ai bien expliqué. Je suis déjà passé dans les grands clubs. Je ne cherche pas une sortie dans un grand club. Ce que j’aime bien, c’est l’honnêteté et la communication. Tout va revenir à la normale, évidemment il faut continuer avec les victoires . » Après la victoire contre Granville (3-0), André Villas-Boas a rassuré les supporters de l'OM concernant son avenir. Il faut dire que mercredi, le technicien portugais avait clairement laissé planer le doute au sujet de son futur en affichant son mécontentement face au choix de Jacques-Henri Eyraud de nommer Paul Aldridge au sein de la direction. Mais le Portugais s'en est clairement expliqué.

Villas-Boas rassure pour son avenir