Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre dans le dossier Kurzawa !

Publié le 19 janvier 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Layvin Kurzawa semblait bien parti pour rejoindre Arsenal cet hiver. Mais Thomas Tuchel a totalement relancé le dossier…

Ces derniers jours, Layvin Kurzawa semble s’être sensiblement rapproché d’un transfert vers l’Inter Milan, d’autant que son contrat avec le PSG arrivera à expiration en juin prochain. Le latéral gauche français serait la priorité des Gunners , qui pourraient boucler son arrivée pour 7M€. Mais Thomas Tuchel, interrogé en conférence de presse samedi, a totalement relancé ce dossier chaud du moment au PSG.

« Un joueur important »