Mercato - PSG : Un retournement de situation à prévoir pour Layvin Kurzawa ?

Publié le 18 janvier 2020 à 15h15 par H.G. mis à jour le 18 janvier 2020 à 15h29

Annoncé avec insistance dans le viseur d’Arsenal ces derniers jours, Layvin Kurzawa devrait rejoindre les Gunners d’ici l’été prochain. Cependant, une arrivée avant la fin du mois de janvier ne serait pas encore une option à écarter.

La question de l’avenir de Layvin Kurzawa est au centre des attentions ces derniers jours. Le latéral gauche français verra son contrat au PSG expirer en juin prochain et il devrait alors vraisemblablement s’en aller vers un nouveau challenge. Arsenal est annoncé avec insistance sur la piste, d’autant plus que le joueur a récemment confié ses droits à Sport Invest UK, une société d’agent gérée par Kia Joorabchian qui a déjà fait plusieurs fois des affaires avec les Gunners . Ainsi, France Football a annoncé ce vendredi soir que Layvin Kurzawa avait trouvé un accord pour un contrat de cinq ans avec le club londonien, qu’il rejoindrait en juin prochain en tant que joueur libre. Le PSG serait donc perdant dans l’opération, dans la mesure où il ne récolterait pas le moindre euro avec le départ de l’international français. Néanmoins, le club de la capitale pourrait avoir un dernier espoir dans ce dossier pour percevoir un petit billet.

Une partie du board d’Arsenal veut Kurzawa dès cet hiver

D’après les informations du journaliste Abdellah Boulma, Layvin Kuzawa aurait bel et bien signé un pré-contrat en faveur d’Arsenal grâce à Kia Joorabchian. Malgré tout, l’ancien joueur de l’AS Monaco ne ferait pas l’unanimité en interne chez les Gunners , ce qui n’empêcherait pas certains de pousser pour que l’international français vienne plus vite que prévu. En effet, une partie du board de l’écurie anglaise ferait le forcing afin que Layvin Kurzawa vienne dès cet hiver au regard des difficultés d’Arsenal dans ce secteur. Reste à savoir si les pensionnaires de l’Emirates Stadium parviendront à trouver un accord dans ce cas là avec le PSG pour un transfert cet hiver.