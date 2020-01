Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tenté un improbable coup à 10M€ !

Publié le 18 janvier 2020 à 13h45 par A.M.

Alors que Layvin Kurzawa est en contact avancé avec Arsenal, le PSG aurait tenté d’obtenir 10M€ dès cet hiver pour lâcher son latéral gauche.

En fin de contrat en juin prochain, Layvin Kurzawa est plus que jamais sur le départ. Il faut dire qu’il n’entre plus dans les plans de Thomas Tuchel. Barré par la concurrence de Juan Bernat, l’ancien Monégasque ne sera pas retenu cet hiver. Et cela tombe bien puisqu’en s’associant à à Sports Invest UK , il s’est rapproché d’Arsenal. Kia Joorabchian, qui gère cette société d’agents, est effectivement proche d’Edu Gaspar, directeur sportif des Gunners .

Le PSG voulait 10M€ pour Kurzawa