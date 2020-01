Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Éric Abidal aurait tout tenté pour convaincre Xavi !

Publié le 18 janvier 2020 à 19h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone avait coché le nom de Xavi pour remplacer Ernesto Valverde sur son banc, la direction catalane aurait multiplié les rencontres avec l’ancien milieu pour le convaincre. En vain.

Sujet à de nombreuses critiques depuis son arrivée au FC Barcelone en 2017 en raison du jeu produit par son équipe et ses résultats en Ligue des Champions, Ernesto Valverde a été limogé par les Blaugrana lundi dernier. Et si le Barça a opté pour Quique Setien, l’ancien entraîneur du Real Betis dont les idées se rapprochent des fondamentaux historiques du club catalan en terme de jeu, la direction des champions d’Espagne en titre aurait exploré plusieurs pistes avant de prendre une décision. Le FC Barcelone aurait notamment aimé faire revenir Xavi au club en l’installant sur son banc, mais l’Espagnol de 39 ans ne se serait jamais laissé convaincre.

Le Barça a rencontré Xavi à trois reprises