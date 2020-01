Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Lopez revient sur la bombe lâchée par Villas-Boas !

Publié le 18 janvier 2020 à 23h30 par La rédaction

Alors qu’André Villas-Boas a mis la pression sur ses dirigeants cette semaine en conférence de presse, Maxime Lopez est revenu sur la déclaration surprenante de son entraîneur.

L’usage veut que les problèmes internes entre les différents acteurs d’un club se règlent dans le cadre privé. Mais André Villas-Boas en a décidé autrement. En conférence de presse, l’entraîneur de l’OM a directement fait des reproches à sa direction, se plaignant notamment de l’arrivée à Marseille du nouveau conseiller de Jacques-Henri Eyraud, Paul Aldridge. Cette arrivée devrait faciliter les départs de certains joueurs vers la Premier League, ce à quoi André Villas-Boas ne serait pas favorable.

« Ce qu’il se passe à côté, ce n’est pas notre problème »