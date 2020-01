Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait envisagé un coup XXL l'été dernier !

Publié le 19 janvier 2020 à 7h15 par A.D.

Lorsque Matthijs de Ligt a rejoint la Juventus, Leonardo se serait tourné vers Kalidou Koulibaly. Le directeur sportif du PSG serait allé à la pêche aux informations sans aller plus loin.

Kalidou Koulibaly aurait pu être le plan B de Leonardo après Matthijs de Ligt. Lors du dernier mercato estival, le directeur sportif du PSG se serait activé en coulisses pour recruter un nouveau défenseur central. Après avoir manqué plusieurs pistes, l’ancien du Milan AC a finalement offert Abdou Diallo à Thomas Tuchel.

Une prise d’information pour Koulibaly cet été ?