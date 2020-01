Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout reste à faire pour cette piste de Leonardo !

Publié le 19 janvier 2020 à 5h45 par T.M.

Pour renforcer le secteur offensif du PSG, Leonardo aurait coché le nom d’Hakim Ziyech. Toutefois, le joueur de l’Ajax Amsterdam pense actuellement à autre chose.

Le PSG semble visiblement avoir un oeil attentif sur ce qui se passe à l’Ajax Amsterdam. Après avoir raté le coche avec Frenkie De Jong et Matthijs de Ligt, le club de la capitale penserait désormais à André Onana. Mais ça ne serait pas tout. Selon les dernières informations de SoccerLink, Leonardo apprécierait également Hakim Ziyech. Le Marocain pourrait ainsi venir renforcer le secteur offensif de Thomas Tuchel.

« L’été prochain, je verrai »

L’avenir d’Hakim Ziyech pourrait donc rapidement être un sujet chaud au PSG. Mais le Marocain n’y donne pas d’importance pour le moment, assurant : « Ce qui va se passer l’été prochain, je verrai de nouveau. Je vis vraiment l’instant présent. Je passe un excellent moment avec Ajax, et j’aime aussi vivre à Amsterdam. Et l’été prochain, je verrai. Sinon, non. C’est la vie. C’est ma façon de vivre ».