Kylian Mbappé taclé en direct par son pote au PSG ?

L'été dernier, Kylian Mbappé faisait ses valises. Alors qu'on s'inquiétait alors pour le PSG, il n'y avait pas de quoi quand on voit la forme actuelle du club de la capitale. Et si ce départ du Français n'était finalement qu'un mal pour un bien ? Les récents propos d'Achraf Hakimi, ami de Mbappé, le laissent à penser.

Vainqueur ce mardi soir d'Arsenal (0-1), le PSG a donc pris une option pour la qualification en finale de la Ligue des Champions. Le club de la capitale a ainsi confirmé son statut actuel sur la scène européenne, ce qui n'était pourtant pas gagné il y a quelques mois avec le départ de Kylian Mbappé. Mais voilà qu'au PSG, Luis Enrique a su bâtir un véritable collectif sans le Français et ce n'est pas Achraf Hakimi qui dira le contraire...

« Maintenant, on est une vraie équipe »

Après la victoire du PSG face à Arsenal, Achraf Hakimi s'est exprimé au micro de CBS. Et c'est à cette occasion que beaucoup ont vu un tacle dirigé à l'encontre de Kylian Mbappé. « Maintenant, on est une vraie équipe. Tous les joueurs travaillent pour les autres, ce n’était pas comme ça avant. On est comme une famille, le coach a fait un énorme travail », a balancé le Marocain, ami du joueur du Real Madrid.

Le PSG meilleur sans Mbappé

Aussi surprenant que cela puisse être, le PSG est aujourd'hui meilleur sans Kylian Mbappé. Un niveau qui ne doit en tout cas pas surprendre Luis Enrique. En effet, cela fait maintenant plusieurs mois que face aux plus sceptiques, l'entraîneur du PSG répète que son équipe allait mieux s'en sortir en l'absence de Mbappé. Le temps lui a donné raison...