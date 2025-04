PSG : L'exécution attendue par Riolo

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG a affronté Arsenal en demi-finale aller de la Ligue des Champions. A l'Emirates Stadium, le club de la capitale l'a emporté par le plus petit des scores (1-0). Interrogé après le coup de sifflet final de ce choc face aux Gunners, Daniel Riolo a avoué qu'il aurait aimé voir les Parisiens inscrire le but du break.

Après avoir fait tomber Aston Villa en quart de finale de la Ligue des Champions, le PSG est opposé au bourreau du Real Madrid dans le dernier carré de la compétition : Arsenal. Pour le match aller, les hommes de Luis Enrique se sont déplacés sur la pelouse de l'Emirates Stadium. Et ils sont revenus à Paris avec une victoire.

Arsenal 0-1 PSG

Ce mardi soir, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a battu Arsenal à Londres, et ce, grâce à un but d'Ousmane Dembélé. Présent dans l'émission l'After Foot après ce choc, Daniel Riolo a regretté que le club parisien n'ait pas inscrit davantage de buts pour être plus serein au match retour, prévu le 7 mai au Parc des Princes.

«Il y avait limite matière à tuer le match»

« J’ai presque des regrets. Parce que je pensais qu’il y avait limite matière à tuer le match dès ce soir (mardi) (...) La force des Parisiens, c’est d’avoir su éteindre le feu », a confié Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport.