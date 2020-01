Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette recrue estivale qui interpelle encore Leonardo !

Publié le 19 janvier 2020 à 3h45 par A.M.

Doublure de Keylor Navas, Sergio Rico a été prêté par le FC Séville l'été dernier. Et une nouvelle fois, le portier espagnol n'a pas manqué d'afficher sa joie d'être au PSG.

« Je suis heureux d'être ici. Je voudrais rester (…) Pour l’instant, je suis concentré sur le jeu. C’est quelque chose qui se décidera entre mon agent et Leonardo. Je n’ai aucun scoop à vous livrer aujourd’hui ». Il y a quelques jours, Sergio Rico affichait sa volonté de rester au PSG la saison dernière alors qu'il est actuellement prêté par le FC Séville avec option d'achat. Et alors qu'il assume parfaitement son rôle de doublure, l'Espagnol en rajoute une couche.

«Les six premiers mois ont été très positifs et je me sens très bien ici à Paris»