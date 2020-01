Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pep Guardiola douche les espoirs de Nasser Al-Khelaïfi !

Publié le 19 janvier 2020 à 4h15 par A.M.

Malgré les difficultés rencontrées par Manchester City en Premier League, Pep Guardiola ne compte pas partir. Une mauvaise nouvelle pour le PSG.

Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, Xavi, actuel entraîneur d'Al Sadd, pousse auprès des décideurs du PSG basés à Doha afin que Pep Guardiola succède à Thomas Tuchel. Il faut dire que Manchester City, déjà distancé dans la course au titre en Premier League, jouera sa saison contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions. Cependant, Pep Guardiola assure qu'il ne compte pas partir.

«Je ne partirai pas»