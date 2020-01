Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une recrue estivale envoie un message à Villas-Boas !

Publié le 18 janvier 2020 à 21h00 par A.M.

Alors qu’André Villas-Boas a récemment jeté un froid sur son avenir, Valentin Rongier assure ne pas avoir été déstabilisé par la situation.

Ces derniers jours, André Villas-Boas a mis le feu à l’OM. Alors que la situation sportive à Marseille est positive, le technicien portugais a mis la pression sur son avenir suite à l’arrivée de Paul Aldridge au sein de la direction du club. L’actuel entraîneur de l’OM a rappelé qu’il liait son avenir à celui d’Andoni Zubizarreta, ce qui a jeté un énorme froid sur son avenir. Mais Valentin Rongier assure que l’OM n’a pas été perturbé.

«Ça ne nous regarde absolument pas»