Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quique Setien envoie un message fort à Arturo Vidal !

Publié le 18 janvier 2020 à 20h00 par H.G.

Alors qu’Arturo Vidal aurait aimé quitter le FC Barcelone cet hiver en raison de son manque de temps de jeu, ce transfert semble être tombé à l’eau. Mais Quique Setien a tenu à mettre les choses au clair avec l’international chilien.

A un an et demi de la fin de son contrat, Arturo Vidal aurait aimé quitter le FC Barcelone cet hiver en raison de son temps de jeu qu’il trouverait trop faible à ses yeux. L’Inter aurait aimé le recruter, mais l’opération semble se compromettre dans la mesure où l’écurie italienne semble se concentrer sur l’arrivée de Christian Eriksen. Arturo Vidal devrait donc rester au FC Barcelone cet hiver, et pourrait connaître un nouveau départ sous les ordres de Quique Setien. Pour autant, l’ancien entraîneur du Real Betis qui a pris la place d’Ernesto Valverde cette semaine a tenu à prévenir le Chilien de 32 ans et les autres joueurs du club catalan : la hiérarchie ne sera pas instaurée en fonction des statuts.

« Je veux que les joueurs gagnent le premier rôle avec ce qu’ils font sur le terrain »