Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Des mouvements à prévoir cet hiver ? Quique Setien répond !

Publié le 18 janvier 2020 à 16h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone ne s’est pas encore montré très actif sur le marché des transferts cet hiver, Quique Setien a confié qu’il ne voulait pas entendre parler d’éventuelles recrues avant d’avoir bien pris en main son effectif.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce mercato hivernal n’est pas très agité du côté du FC Barcelone. Mis à part les départs dans le cadre de prêts de Carles Aleña au Real Betis et de Jean-Clair Todibo à Schalke 04, le club catalan n'est pas très actif sur le marché. Et si le Barça est annoncé intéressé par le profil de Matheus Fernandes, le milieu de 21 ans de Palmeiras aurait de grandes chances d’être immédiatement prêté en cas d’arrivée cet hiver dans la mesure où le club catalan aimerait conserver une place d’extra-communautaire libre. Peu de mouvement est donc attendu en Catalogne à deux semaines de la fin du mercato et Quique Setien a confirmé cette tendance en conférence de presse ce samedi en marge de la rencontre du FC Barcelone face à Granada prévue ce dimanche.

« Je veux connaître ce que j’ai dans un premier temps et apprécier »