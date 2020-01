Foot - Barcelone

Barcelone : Quique Setien envoie un premier message fort à Antoine Griezmann !

Publié le 18 janvier 2020 à 14h30 par H.G.

Auteur d’une saison en demi-teinte sous les ordres d’Ernesto Valverde, Antoine Griezmann a une belle occasion de se relancer sous les ordres de Quique Setien. En attendant, le nouvel entraîneur du Barça s’est exprimé sur ses attentes avec le Français.

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann n’a pas brillé pour ses premiers mois au FC Barcelone. Installé côté gauche dans des dispositions nouvelles pour lui sous les ordres d’Ernesto Vlaverde, le Français n’a jamais durablement brillé en première partie de saison. Cependant, le licenciement de l’ancien coach de l’Athletic Club lundi dernier suivi de l’arrivée de Quique Setien pourraient changer la donne pour Antoine Griezmann, d’autant plus que l’absence pour quatre mois de Luis Suarez lui donnera peut-être l’occasion de retrouver une position plus axiale. Et présent en conférence de presse ce samedi en marge de la rencontre du FC Barcelone face à Granada prévue ce dimanche, Quique Setien a laissé entendre qu’il voulait que tous les joueurs se mettent au service de l’équipe et qu’Antoine Griezmann pourrait ainsi retrouver un rôle plus axial prochainement.

« Les besoins de l'équipe passent avant »