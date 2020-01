Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une pépite de Ligue 1 suivie de près par Leonardo ?

Publié le 19 janvier 2020 à 9h15 par T.M.

Toujours à l’affût de nouveaux talents pour renforcer le PSG, Leonardo aurait visiblement activé une piste en Ligue 1.

Plus que quelques jours avant la fermeture du mercato hivernal. Et pour le moment, le PSG n’a officialisé aucune arrivée durant ce mois de janvier. A la recherche d’un milieu de terrain pour étoffer l’effectif de Thomas Tuchel, Leonardo n’arrive pas à trouver l’heureux. Cela n’empêche pas le directeur sportif du PSG de continuer à scruter un peu partout à la recherche de bonnes affaires et pas forcément dans l’entrejeu. Et pour préparer l’avenir, Leonardo regarderait actuellement du côté de l’OGC Nice.

Une pépite de Vieira ciblée ?