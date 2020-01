Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vestiaire du PSG a pris position pour l’avenir d’Edinson Cavani !

Publié le 19 janvier 2020 à 11h45 par La rédaction

Très proche de rejoindre l’Atletico de Madrid à l’issue de la saison, Edinson Cavani pourrait finalement être transféré cet hiver. Le vestiaire aurait cependant un autre souhait quant à l’avenir de l’Uruguayen.

Libre de tout contrat dans 6 mois, Edinson Cavani ne devrait vraisemblablement pas être prolongé par le PSG. S’il était question de rejoindre l’Atletico de Madrid à l’issue de la saison, le club madrilène se montrerait insistant et aurait proposé une offre de 10M€ aux dirigeants du PSG afin de transférer Cavani cet hiver. Relégué sur le banc depuis l’arrivée de Mauro Icardi, l’Uruguayen représenterait toutefois un vrai apport à l‘équipe du PSG, d'autant plus que Thomas Tuchel n'aurait pas forcément de solution de rechange, à part Choupo-Moting, pour pallier ce départ. Un scénario que le vestiaire désapprouverait.

Le vestiaire et Tuchel souhaiteraient voir Cavani rester cet hiver