Mercato - ASSE : Claude Puel prend une décision tonitruante

Publié le 20 janvier 2020 à 5h30 par T.M.

Cela fait désormais quelques semaines que Claude Puel est aux commandes à l’ASSE. Et le technicien français a changé de nombreuses choses dans le Forez.

A l’ASSE, Ghislain Printant a fait les frais du mauvais début de saison. C’est ainsi que Claude Puel a été nommé sur le banc de touche pour relancer la machine. Une arrivée qui a au passage rebattu plusieurs cartes dans l’effectif stéphanois. Alors que certains joueurs ont une nouvelle chance de briller à l’ASSE, pour d’autres, la situation devient de plus en plus difficile. C’est notamment le cas pour Timothée Kolodziejczak, dont l’avenir s’obscurcirait vers les Verts.

Un avenir loin de l’ASSE ?